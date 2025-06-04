Эксперт заявил URA.RU, что на фоне киевского терроризма Трамп попросит личной встречи с Путиным

По мнению Сотникова, Трамп может оказывать давление на Зеленского и на Путина. Глава Белого дома нацелен на результат, то есть, на достижение мира на Украине. Однако Путин, возможно, не захочет встречаться с Зеленским из-за недавних ударов по аэродромам. Президент РФ считает, что киевский режим занимается терроризмом. При этом сам Зеленский считает, что его позиции усилились и он хочет диктовать условия, отметил эксперт ВШЭ.