Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по домам Херсонской области

«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется», — заявил Сальдо. Он отметил, что ситуация находится на контроле. Оперативные службы работают.