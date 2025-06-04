Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами по домам Херсонской области

Силы ПВО работают, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Вооруженные силы Украины нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.
«Противник наносит удары по территории Херсонской области кассетными боеприпасами. Повреждены дома в нескольких населенных пунктах. Информация о пострадавших уточняется», — заявил Сальдо. Он отметил, что ситуация находится на контроле. Оперативные службы работают.
Губернатор сообщил, что атака БПЛА продолжается. В настоящее время ведется работа сил противовоздушной обороны.