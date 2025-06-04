СК затребовал доклад в связи с публикацией о домогательствах мужчины к девочкам

В соцсетях была опубликована публикация, согласно которой в подмосковном городе Балашиха мужчина приставал к незнакомым ему девочкам. Следственными органами СК РФ по региону по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.