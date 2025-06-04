Россию атакуют БПЛА Украины, детали происходящего: онлайн-трансляция

БПЛА вновь атакуют Россию.
В десяти областях России объявлена опасность атаки беспилотников. Поступают сообщения, что угроза есть в Тамбовской, Саратовской, Воронежской, Курской, Брянской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Херсонской и Запорожской областях страны. URA.RU ведет прямую трансляцию и сообщает проверенную информацию об атаках сегодняшней ночи.
01:44 Опасность атаки БПЛА объявили в Брянской, Воронежской и Курской областях России. Об этом уведомили местные telegram-каналы, а также каналы МЧС.
01:44 ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.
01:45 Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.
01:47 В Херсонской области на фоне атаки БПЛА без света остались три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населённых пунктов, 67 тысяч человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания), сообщил губернатор Владимир Сальдо.
01:50 ВСУ начали массированный обстрел населенных пунктов Запорожской области при помощи БПЛА, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
01:53 Энергетики приступили к восстановительным работам после отключения света в Херсонской области, но ситуация осложняется — ночью ремонт невозможен из-за угрозы БПЛА. Безопасность сотрудников остается приоритетом. Подача электричества будет восстановлена при первой возможности, уточнил Сальдо.
01:57 Четыре округа Херсонской области остались без света из-за удара по трансформаторной подстанции, сообщает губернатор Владимир Сальдо.
02:15 Средствами ПВО 4 июня уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны. Уточняется, что из них — 15 БПЛА сбиты над Белгородской, 11 над Ростовской и еще три над Воронежской областями.
02:26 В Саратовской, Липецкой, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Рязанской и Тамбовской областях объявлена опасность атак БПЛА, передает telegram-канал «Радар по всей России». Средства ПВО работают.
02:35 ПВО уничтожила несколько БПЛА в Воронежской области. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев в telegram-канале.
02:38 ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками: предварительно, враг пытается ударить по аэродрому в Миллерово, сообщает telegram-канал Shot. ПВО активно сбивает вражеские БПЛА.
02:54 Фиксируется атака БПЛА противника по населенным пунктам Запорожской области. Заметили не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию. Временно без электроснабжения часть Мелитополя, Приморск, Энергодар, Акимовка, сообщает глава региона Евгений Балицкий. Он уточнил, что уже сбито более десяти БПЛА средствами ПВО.
03:01 Опасность атаки украинских БПЛА объявлена в Тульской области, сообщает губернатор региона Дмитрий Миляев в telegram-канале. Также опасность БПЛА есть в Московской области, сообщает telegram-канал «Радар по всей России».
03:08 В Мелитополе в результате атаки украинских БПЛА пострадала женщина 1948 года рождения. Она с множественными осколочными ранениями лица стеклом доставлена в больницу. Ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет, рассказал глава Запорожской области Евгений Балицкий.
03:11 Украинские БПЛА атаковали Рязанскую, Калужскую и Нижегородскую области, передает telegram-канал «Радар по всей России». ПВО уничтожают беспилотники противника.
03:17 Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Каменск-Шахтинский в Ростовской области, предупреждает telegram-канал «Радар по всей России».
03:53 ПВО отражают воздушную атаку БПЛА в Миллеровском районе, сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь. Он добавил в своем telegram-канале, что из-за падения обломков БПЛА на хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная. Кроме того, загорелась легковая машина возле магазина.
05:20 Ракетная опасность объявлена в Причерноморье Краснодарского края, сообщает telegram-канал «Радар по всей России».
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