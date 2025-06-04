Россию атакуют БПЛА Украины, детали происходящего: онлайн-трансляция

01:47 В Херсонской области на фоне атаки БПЛА без света остались три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населённых пунктов, 67 тысяч человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания), сообщил губернатор Владимир Сальдо.