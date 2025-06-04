Эксперт раскрыл URA.RU, почему Путин предупредил Трампа об ответе на терроризм Украины

«Трамп выступает в качестве модератора мирного процесса между Россией и Украиной и главным его инициатором. Поэтому Путин некоторые действия синхронизирует с ним. Плюс, так он дает понять главе Белого дома, что на Украину нужно надавить, чтобы она одумалась», — пояснил Блохин. Он добавил, что Путин намеренно сообщил Трампу в телефонном разговоре об ответе на украинские атаки на аэродромы.