Женщина промыла нос водой из-под крана и умерла

71-летняя американка стала жертвой Naegleria fowleri, известной как «амеба, поедающая мозг». Она не плавала в открытых водоемах, но за несколько дней до появления первых симптомов использовала устройство для промывания носа. Жертва наполнила его водой из системы водоснабжения своего автофургона. Вода же. была набрана из крана на кемпинге и не проходила дополнительную очистку или кипячение.