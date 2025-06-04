Женщина промыла нос водой из-под крана и умерла

В США женщина промыла нос водой из-под крана и заразилась опасной инфекцией, сообщает таблоид The Sun.
71-летняя американка стала жертвой Naegleria fowleri, известной как «амеба, поедающая мозг». Она не плавала в открытых водоемах, но за несколько дней до появления первых симптомов использовала устройство для промывания носа. Жертва наполнила его водой из системы водоснабжения своего автофургона. Вода же. была набрана из крана на кемпинге и не проходила дополнительную очистку или кипячение.
Все началось уже через 4 дня: зараженная страдала от лихорадки, головной боли и изменений в психическом состоянии. Ее положили в больницу, но её состояние продолжало ухудшаться, врачи так не смогли спасти пациентку.
Специалисты департамента здравоохранения штата Техас провели тщательное расследование возможных источников заражения. Изначально Ррассматривались две версии: заражение могло произойти либо через воду из внутреннего резервуара автофургона, либо через муниципальную систему водоснабжения кемпинга, к которому был подключен фургон.
Были взяты анализы. Эксперты не нашли жизнеспособных амеб или их ДНК, однако отметили, что система водоснабжения автофургона не была должным образом дезинфицирована.
Ранее годовалый ребенок скончался из-за заражения пожирающей мозг амебой после аквапарка.