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В Брянской области обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс

Никто из сотрудников предприятия не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

Свиноводческий комплекс «Хоромное», расположенный в Брянской области, был подвергнут минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные данные пресс-службы компании.

Инцидент произошел в результате атаки, однако точные детали и причины пока не уточняются.

По информации источника, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Также не поступало данных о возможных повреждениях или пострадавших животных на территории комплекса.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в городе Токмаке загорелся рынок.