В Брянской области обстрелу ВСУ подвергся свиноводческий комплекс

Свиноводческий комплекс «Хоромное», расположенный в Брянской области, был подвергнут минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные данные пресс-службы компании.
Инцидент произошел в результате атаки, однако точные детали и причины пока не уточняются.
По информации источника, в результате происшествия никто из сотрудников предприятия не пострадал. Также не поступало данных о возможных повреждениях или пострадавших животных на территории комплекса.
Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в городе Токмаке загорелся рынок.