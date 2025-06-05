Сальдо: на фоне атаки БПЛА без света остались 67 тысяч человек

«Без света остаются три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населенных пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)», — уточнил Сальдо. Он отметил, что аварийная бригада «Херсонэнерго» уже приступила к восстановительным работам.