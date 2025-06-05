Сальдо: на фоне атаки БПЛА без света остались 67 тысяч человек

Без света остаются три муниципалитета, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Более 67 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 5 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.
«Без света остаются три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населенных пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)», — уточнил Сальдо. Он отметил, что аварийная бригада «Херсонэнерго» уже приступила к восстановительным работам.
Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. В результате повреждены дома в ряде населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.