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Сальдо: на фоне атаки БПЛА без света остались 67 тысяч человек

Более 67 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 5 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.

Без света остаются три муниципалитета, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Более 67 тысяч жителей Херсонской области остались без электроснабжения на фоне атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в ночь на 5 июня сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем официальном telegram-канале.

«Без света остаются три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский. Это 97 населенных пунктов, 67 980 человек и 29 социально значимых объектов (все подключены к резервным источникам питания)», — уточнил Сальдо. Он отметил, что аварийная бригада «Херсонэнерго» уже приступила к восстановительным работам.

Ранее URA.RU сообщало, что ВСУ нанесли удары кассетными боеприпасами по жилым домам в Херсонской области. В результате повреждены дома в ряде населенных пунктов, информация о пострадавших уточняется.