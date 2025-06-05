«Мясорубка на Волге»: история одной из самых страшных речных катастроф, которую замалчивали десятилетиями

В конечном итоге виновниками посмертно признали Уварова и Митенкова, а также выжившего капитана судна Владимира Клейменова. Дочь Клейменова была уверена, что настоящим расследованием никто не занимался, а из ее отца сделали козла отпущения, так как не брали в расчет его 25-летний стаж работы и многочисленные премии и благодарности. По ее словам, Клейменов после аварии вытащил из воды и посадил в шлюпку трех женщин, которых потом отвез на берег, однако они в суде заявили, что капитан их не спасал. Он хотел вернуться на теплоход, но врачи настояли на госпитализации из-за перелома ребер. На суде ему поставили в вину то, что он якобы не выполнил инструкции для экипажа по спасению людей во время аварии и оставил свое судно в бедствии, рассказывала дочь капитана.