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На камчатском руднике при обрушении породы погиб человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.

Источник: РИА "Новости"

«У нас происшествие. На руднике Бараньевский в Быстринском районе в 04:30 (19:30 мск 4 июня — прим. ТАСС) произошло обрушение породы. Погиб один человек. Горноспасатели ВГСЧ (военизированной горноспасательной части — прим. ТАСС) осуществили спасательную операцию по эвакуации тела», — написал он.