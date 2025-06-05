На камчатском руднике при обрушении породы погиб человек

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате обрушения породы на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» региональный министр по ЧС Сергей Лебедев.