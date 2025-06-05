Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на военные нужды

Изначально, в 2021 году, планировалось направить ресурсы Фонда восстановления и устойчивости преимущественно на проекты в области защиты климата и цифровизации. Как отмечает издание, решение о финансировании оборонных сфер свидетельствует о существенном изменении приоритетов Евросоюза по сравнению с периодом пандемии.