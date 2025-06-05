Politico: ЕС направит 335 млрд евро из фонда борьбы с COVID-19 на военные нужды

ЕС увеличит расходы на оборону.
Европейский союз одобрил возможность для государств — членов организации использовать 335 млрд евро из Фонда восстановления и устойчивости, который был создан для преодоления экономических последствий пандемии COVID-19, на поддержку оборонных инициатив. Об этом сообщает газета Politico.
По информации издания, Европейская комиссия установила окончательный срок реализации данной программы — август 2026 года. Для получения доступа к средствам фонда государства обязаны выполнить ряд установленных условий и достичь определенных целей.
Изначально, в 2021 году, планировалось направить ресурсы Фонда восстановления и устойчивости преимущественно на проекты в области защиты климата и цифровизации. Как отмечает издание, решение о финансировании оборонных сфер свидетельствует о существенном изменении приоритетов Евросоюза по сравнению с периодом пандемии.