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Рабочий погиб при обрушении горной породы на руднике Бараньевский на Камчатке

Обрушение горной породы произошло в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский на Камчатке. Погиб один рабочий. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Обрушение горной породы произошло в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский на Камчатке. Погиб один рабочий. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

Уточняется, что порода рухнула в 4:30 по местному времени на глубине почти 700 метров.

— Одного из находившихся на смене мужчин, работавшего проходчиком, завалило обломками, он умер на месте. Других пострадавших, предварительно, нет. Спасатели уже смогли поднять тело погибшего на поверхность, — говорится в публикации.

В настоящее время на месте продолжаются работы — специалисты укрепляют стены и восстанавливают леса, чтобы не допустить повторного обвала.

Месторождение Бараньевское находится в Быстринском района Камчатского края, примерно в 245 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. На руднике добывают золото и серебро.

Из-за аварии на подстанции в Кузбассе из трех шахт эвакуировали работников. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве угольной промышленности региона.