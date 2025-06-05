Рабочий погиб при обрушении горной породы на руднике Бараньевский на Камчатке

Обрушение горной породы произошло в шахте на золотосеребряном руднике Бараньевский на Камчатке. Погиб один рабочий. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
Уточняется, что порода рухнула в 4:30 по местному времени на глубине почти 700 метров.
— Одного из находившихся на смене мужчин, работавшего проходчиком, завалило обломками, он умер на месте. Других пострадавших, предварительно, нет. Спасатели уже смогли поднять тело погибшего на поверхность, — говорится в публикации.
В настоящее время на месте продолжаются работы — специалисты укрепляют стены и восстанавливают леса, чтобы не допустить повторного обвала.
Месторождение Бараньевское находится в Быстринском района Камчатского края, примерно в 245 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. На руднике добывают золото и серебро.
Из-за аварии на подстанции в Кузбассе из трех шахт эвакуировали работников. Об этом 16 мая сообщили в Министерстве угольной промышленности региона.