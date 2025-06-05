Балицкий: ВСУ совершили массированную атаку дронами на Запорожской область

Вооружённые силы Украины совершили массированную атаку беспилотными летательными аппаратами в Запорожской области, проинформировал Евгений Балицкий.
По словам губернатора, над Мелитополем произошло не менее пяти взрывов.
«Фиксируется массированный террористический обстрел БПЛА противника по населённым пунктам Запорожской области. Зафиксировано не менее пяти взрывов над Мелитополем, также предпринята попытка атаки на электроподстанцию», — написал Балицкий в Telegram.
Губернатор Запорожской области добавил, что в настоящее время без электричества остаются электроснабжения остаётся часть Мелитополя. Помимо этого, без света остались населённые пункты Приморск и Энергодар, а также Акимовка.
«Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после стабилизации обстановки», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что ВвБрянской области обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины подвергся свиноводческий комплекс.