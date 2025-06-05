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Минобороны: силы ПВО уничтожили 29 БПЛА над регионами РФ за два часа

В период с 22:00 4 июня до 00:00 5 июня силами ПВО уничтожено 29 дронов ВСУ над Россией.

Источник: Комсомольская правда

Российские регионы подверглись атакам дронов ВСУ вечером 4 июня. Так, в период с 22:00 до 00:00 ликвидировано 29 БПЛА. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным Министерства, большая часть украинских дронов самолетного типа уничтожена над Белгородской областью. Кроме того, атакам подверглись территории Ростовского и Воронежского регионов.

«…уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Воронежской области», — оповестили в Минобороны России.

В ночь на 4 июня силами ПВО обезврежено семь БПЛА над российским приграничьем. Четыре из них сбито над полуостровом Крым.