Минобороны: силы ПВО уничтожили 29 БПЛА над регионами РФ за два часа

Российские регионы подверглись атакам дронов ВСУ вечером 4 июня. Так, в период с 22:00 до 00:00 ликвидировано 29 БПЛА. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.
По данным Министерства, большая часть украинских дронов самолетного типа уничтожена над Белгородской областью. Кроме того, атакам подверглись территории Ростовского и Воронежского регионов.
«…уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Воронежской области», — оповестили в Минобороны России.
В ночь на 4 июня силами ПВО обезврежено семь БПЛА над российским приграничьем. Четыре из них сбито над полуостровом Крым.