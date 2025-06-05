Минобороны России: над страной сбиты 29 БПЛА Украины

По данным Минобороны, основная часть беспилотников была перехвачена в небе над Белгородской областью — там российские военные сбили 15 аппаратов. Еще 11 дронов были уничтожены над Ростовской областью, три — над Воронежской. Оперативные службы в указанных регионах продолжают работу на месте происшествий. Информация о возможных разрушениях или пострадавших уточняется.