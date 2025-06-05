Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили 11 БПЛА

Над территорией Ростовской области сбили больше десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. ЧП произошло в ночь на 5 июня.
Согласно опубликованным данным, над донским регионом силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотников.
— С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении министерства обороны РФ.
Над Белгородской областью уничтожили 15 дронов, а над Воронежской еще три.
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