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Над территорией Ростовской области силы ПВО сбили 11 БПЛА

В Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили массовую атаку БПЛА.

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Источник: Комсомольская правда

Над территорией Ростовской области сбили больше десяти беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. ЧП произошло в ночь на 5 июня.

Согласно опубликованным данным, над донским регионом силы противовоздушной обороны сбили 11 вражеских беспилотников.

— С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении министерства обороны РФ.

Над Белгородской областью уничтожили 15 дронов, а над Воронежской еще три.

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