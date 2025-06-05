Шахтёр погиб на Камчатке при обрушении в золотосеребряном руднике Бараньевский

Обрушение случилось около 4:30 утра по местному времени (19:30 по Москве). Порода рухнула на глубине около 700 метров (глубина шахты 740 метров). В момент обрушения один из проходчиков попал под обломки и скончался на месте. Другие рабочие, по предварительным сведениям, не пострадали.