Силы ПВО сбили 29 беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами за два часа

Силы противовоздушной обороны ликвидировали за два часа 29 украинских дронов над тремя российскими регионами. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в Министерстве обороны.
— С 22:00 до 0:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены 29 украинских БПЛА, — сказано в сводке.
Уточняется, что в Белгородской области сбили 15 беспилотников, Ростовской — 11, Воронежской — три.
Вооруженные силы Украина обстреляли свиноводческий комплекс «Хоромное» в Климовском районе Брянской области. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе компании «Мираторг».
По словам ее представителей, в результате минометного удара были повреждены коммунальные системы, трубопроводы и секции, где содержатся животные.