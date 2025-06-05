На Камчатке при обрушении породы в шахте погиб рабочий

Трагический инцидент произошел ранним утром на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. По данным регионального министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева, в 4:30 по местному времени (19:30 мск 4 июня) на глубине произошло обрушение горной породы, в результате которого погиб один рабочий.