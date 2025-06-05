На Камчатке при обрушении породы в шахте погиб рабочий

Трагический инцидент произошел ранним утром на золотодобывающем руднике Бараньевский в Быстринском районе Камчатского края. По данным регионального министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Лебедева, в 4:30 по местному времени (19:30 мск 4 июня) на глубине произошло обрушение горной породы, в результате которого погиб один рабочий.
Специалисты военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) провели спасательную операцию и эвакуировали тело погибшего на поверхность.
«У нас происшествие. На руднике Бараньевский в Быстринском районе в 4.30 произошло обрушение породы. Погиб 1 человек. Горноспасатели ВГСЧ осуществили спасательную операцию по эвакуации тела», — написал Лебедев.
Рудник Бараньевский расположен в 245 км от Петропавловска-Камчатского и специализируется на добыче золота и серебра.
Ранее сообщалось, что на воркутинской шахте «Комсомольская» произошла авария.