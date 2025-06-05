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Женщина в Бердянске морила голодом и избивала слепую падчерицу

В городе Бердянске осудили женщину, которая избивала и морила голодом слепую падчерицу из-за невыполненной работы по дому. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Запорожский областной суд в соцсети.

В городе Бердянске осудили женщину, которая избивала и морила голодом слепую падчерицу из-за невыполненной работы по дому. Об этом в среду, 4 июня, сообщил Запорожский областной суд в соцсети.

Слепая с детства девочка осталась жить с 45-летней мачехой, которая в течение нескольких лет принуждала ее к тяжелой домашней работе, применяя насилие и ограничивая ее в питании. При этом женщина знала о беспомощном состоянии ребенка.

Ее действия были квалифицированы по пункту «г» части 2 статьи 117 УК России. Суд приговорил женщину к трем годам тюрьмы с таким же испытательным сроком. Дополнительно с нее взыскали 150 тысяч рублей морального ущерба в пользу потерпевшей.

Жительница Пермского края подвергала приемных детей жестокому обращению, заставляя сына есть окурки и спички — суд назначил ей три года и один месяц условного лишения свободы. Об этом 26 мая сообщила пресс-служба пермского управления судебных приставов.