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Балицкий: ВСУ атакуют энергетические объекты Запорожья

В Запорожской области в ночь на 5 июня продолжается массированная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты энергоснабжения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

БПЛА атаковали Россию.

В Запорожской области в ночь на 5 июня продолжается массированная атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на объекты энергоснабжения. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атакуют БПЛА Украины, детали происходящего: онлайн-трансляция.

«Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти беспилотников», — написал Балицкий в своем telegram-канале. По его словам, атаки отражаются силами противовоздушной обороны.

Глава региона отметил, что на местах работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий обстрелов и восстановлением поврежденной инфраструктуры. Информации о пострадавших и ущербе пока не поступало.