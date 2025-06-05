Shot: ВСУ пытаются ударить БПЛА по аэродрому в Миллерове в Ростовской области

ВСУ атакуют Ростовскую область беспилотниками. По предварительным данным, противник пытается ударить по аэродрому в Миллерове. Об этом в четверг, 5 июня, сообщил Telegram-канал Shot.
— Местные жители рассказали, что звуки пролетов дронов в Миллеровском районе стали слышать еще в начале 23 часов. Также прогремело несколько взрывов, а в небе периодически были видны яркие вспышки, — сказано в публикации.
В настоящее время силы ПВО продолжают активно работать.
Силы противовоздушной обороны ликвидировали 29 украинских дронов над тремя российскими регионами за два часа. Об этом 4 июня сообщили в Министерстве обороны. Уточняется, что в Белгородской области сбили 15 беспилотников, Ростовской — 11, Воронежской — три.
Вооруженные силы Украины обстреляли свиноводческий комплекс «Хоромное» в Климовском районе Брянской области. Об этом 4 июня сообщили в пресс-службе компании «Мираторг».