ВСУ атаковали свиноферму, Зеленский в истерике, новые потери Украины: главное об СВО за 4 июня

ВС РФ продолжают освобождать территорию ДНР.
ВСУ обстреляли свиноферму, а ВС РФ освободили Кондратовку и Редкодуб. У президента Украины Владимира Зеленского, по мнению представителя МИД РФ Марии Захаровой, началась истерика после переговоров в Турции. Киев продолжает жесткую риторику и пытается подорвать Крымский мост. В ответ Россия наносит удары, включая ракетный обстрел по учебному центру ВСУ. Россия готова провести самый масштабный обмен пленными с начала СВО. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
ВСУ обстреляли минами свиноферму.
Свиноводческое предприятие «Хоромное» в Брянской области подверглось минометному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба сельхозкомпании. По предварительным данным, среди работников комплекса жертв и пострадавших нет. Информация о возможных потерях среди животных не уточняется.
Отметим, это не первый случай обстрела приграничных объектов в Брянской области. Ранее украинские боевики неоднократно атаковали гражданскую инфраструктуру в регионе.
Зеленский ведет себя по-хамскиФото: Официальный сайт президента Украины.
Истерика Зеленского.
Украинский лидер Владимир Зеленский «зашелся в истерике» и позволял себе «хамские сентенции» по отношению к российской делегации, которая участвовала в переговорах в Стамбуле 2 июня. По данным представителя МИД РФ Марии Захаровой, Зеленский угрожал новыми террористическими ударами по России и оскорблял российскую делегацию. Твердая позиция российской стороны также вывела из равновесия и главу офиса президента Украины Андрея Ермака, который призвал к новым санкциям, подчеркнула представитель МИД.
Огневой мешок для ВСУ.
Военные эксперты сообщают о начале операции российских войск по созданию огневого окружения украинских подразделений в районе Радьковки Харьковской области. Как заявил военный аналитик Андрей Марочко, российские подразделения продвигаются в лесном массиве юго-восточнее населенного пункта, формируя так называемый огневой мешок для противника.
Данные действия связаны с продолжающимся созданием буферной зоны на границе Белгородской и Харьковской областей. После установления контроля над Строевкой российские войска активизировали зачистку прилегающих территорий, что существенно осложняет логистику и маневры украинских сил в этом районе.
Подробности текущей операции пока не разглашаются. Однако эти действия направлены на укрепление позиций РФ в приграничной зоне и создание дополнительных трудностей для группировок ВСУ в данном участке фронта.
Британия готова выделить Киеву на дроны почти полмиллиарда долларовФото: U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Scott Jenkins.
100 тысяч БПЛА от Британии.
Великобритания передаст Украине 100 тысяч беспилотников до апреля 2026 года в рамках нового пакета военной помощи. Это в десять раз больше прежних объемов поставок.
В правительстве Британии на реализацию инициативы пообещали выделить 350 миллионов фунтов стерлингов (473 миллиона долларов). Поставка дронов осуществляется в рамках пакета военной помощи Украине на сумму 4,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Масштабный обмен пленными.
Владимир Мединский, помощник президента РФ, сообщил о готовности России провести масштабный обмен военнопленными с Украиной с 7 по 9 июня. Об этом он заявил во время доклада Владимиру Путину о ходе переговоров в Стамбуле.
Планируется, что обмен пройдет по формуле «1200 на 1200» — Россия готова вернуть 1200 украинских военных в обмен на такое же количество российских пленных. Если стороны договорятся, этот обмен станет одним из крупнейших с начала специальной военной операции. В настоящее время уточняются организационные детали предстоящей процедуры.
На Крымском мосту был взрыв.
3 июня на Крымском мосту произошел взрыв, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил инцидент, но заверил, что сооружение не пострадало и продолжает работать в обычном режиме.
"Это очередная демонстрация сущности киевского режима, который продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру, — заявил Песков URA.RU.
В то же время Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об успешной операции против моста. Советник главы Крыма Олег Крючков назвал эти сообщения «информационной атакой», а мост функционирует в штатном режиме.
ВС РФ освободили Кондратовку в Сумской области и Редкодуб в ДНР.
Вооруженные силы России продолжают наступление, освободив село Кондратовка в Сумской области Украины. Одновременно с этим российские подразделения установили контроль над поселком Редкодуб на территории Донецкой Народной Республики.
Официальное подтверждение этой информации опубликовало Министерство обороны РФ в своем telegram-канале. В сообщении ведомства подчеркивается успешное продвижение российских войск на этих направлениях. В настоящее время войска закрепляются на новых позициях, продолжая выполнять поставленные боевые задачи.
Россия нанесла ответные удары по инфраструктуре ВСУФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
Ответные удары ВС РФ.
ВС РФ ударили по топливному предприятию украинских войск, уничтожены цехи "Российские военные нанесли удар по предприятию по производству топлива для ВСУ. по данным российского оборонного ведомства, были уничтожены цеха по сборке ударных беспилотников, склады боеприпасов, радиолокационная станция управления зенитного ракетного комплекса IRIS-T и пункты временной дислокации украинских подразделений. В сообщении Минобороны также отмечается, что российские силы противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили 109 украинских беспилотных летательных аппаратов и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Украина просит перемирия.
На переговорах в Стамбуле украинская сторона подтвердила свою позицию по урегулированию конфликта. Киев настаивает на двух ключевых условиях: сначала объявить безусловное перемирие на один-два месяца, а затем использовать это время для подготовки саммита на высшем уровне, заявил Мединский во время совещания с Владимиром Путиным.
Эти предложения, по словам российского представителя, были официально закреплены в меморандуме украинской стороны. В настоящее время российская сторона изучает поступившие предложения. Решение о возможном временном прекращении огня и перспективах проведения саммита пока не принято.
Россия нанесла ракетный удар по учебному центру ВСУ.
Российские военные нанесли ракетный удар по учебному центру Вооруженных сил Украины в Полтавской области, сообщили в командовании Сухопутных войск ВСУ.
По данным украинской стороны, в момент атаки на полигоне находились военнослужащие, которые проходили обучение. В результате обстрела несколько человек получили ранения, однако, как утверждают в ВСУ, жертв среди личного состава удалось избежать.
Информация об инциденте также была распространена каналом «Военкоры Русской Весны». В сообщении подчеркивается, что удар был нанесен именно по учебному центру, где в момент атаки проводились плановые занятия.
Ми-28НМ ударил по расчету беспилотников ВСУ.
В зоне боевых действий экипаж вертолета Ми-28НМ нанес точный удар по временной базе операторов беспилотников ВСУ. Операция проводилась на участке, контролируемом группировкой войск «Центр».
Как сообщает Минобороны России, летчики выполнили атаку авиационными ракетами по заранее разведанным координатам. Цель была полностью уничтожена.
Кадры успешной боевой операции были показаны в эфире Пятого канала. Ведомство подчеркивает точность и эффективность действий российских авиаторов, лишивших противника важного узла управления беспилотными системами.