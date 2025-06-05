ВСУ атаковали свиноферму, Зеленский в истерике, новые потери Украины: главное об СВО за 4 июня

На переговорах в Стамбуле украинская сторона подтвердила свою позицию по урегулированию конфликта. Киев настаивает на двух ключевых условиях: сначала объявить безусловное перемирие на один-два месяца, а затем использовать это время для подготовки саммита на высшем уровне, заявил Мединский во время совещания с Владимиром Путиным.