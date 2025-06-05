В Херсонской области четыре округа остались без света из-за обстрела

Глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что более 67 тысяч жителей региона и 29 важных социальных объектов остались без электроснабжения из-за удара по подстанции.
Он уточнил, что отключения затронули три муниципалитета — Генический, Ивановский и Нижнесерогозский, в которых проживают почти 98 тысяч человек.
По его словам, в результате аварийных отключений пострадало 97 населенных пунктов. Все социальные учреждения, оказавшиеся без света, подключены к резервным источникам питания, что обеспечивает их работу и безопасность населения.
Владимир Сальдо подчеркнул, что специалисты из компании «Херсонэнерго» уже работают над устранением последствий аварии. Оперативная бригада предпринимает все необходимые меры для восстановления электроснабжения как можно скорее.
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