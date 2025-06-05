Москвича задержали за кражу чугунных изделий для банных печей на 1,17 млн руб

«В полицию обратился администратор банного комплекса, расположенного в Астраханском пер., который сообщил, что из железного ящика, стоящего на уличной территории, похищены чугунные фигурные изделия, используемые для аккумулирования тепла в банных печах. Материальный ущерб составил 1 млн 170 тыс. руб. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на ул. Мясницкая задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний житель столицы. Со слов задержанного, он, предварительно заказав в службе доставки автомобиль, в несколько приемов похитил чугунные изделия, после чего сдал их в пункт приема металлолома. Вырученными денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению», — говорится в сообщении.