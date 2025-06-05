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DPA: в Германии из-за турбулентности пострадали семь пассажиров самолета

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. По крайней мере семь человек пострадали в результате попадания в зону турбулентности самолета бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавшего из Берлина в Милан. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

Источник: Reuters

По его информации, на борту лайнера находились порядка 170 пассажиров. Самолет попал в зону турбулентности и совершил аварийную посадку в аэропорту Меммингена в Баварии на юге Германии. По данным полиции, пострадали семь человек, двое из них доставлены в больницу. Женщина получила травму головы. Жизни пострадавших ничего не угрожает. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Газета Bild отмечает, что самолет попал в сильную грозу над Баварией в среду вечером. По словам очевидцев, некоторых пассажиров подбросило к потолку салона. После аварийной посадки пассажиры были вынуждены оставаться в самолете в течение нескольких часов. Путешественникам, как отмечает издание, скорее всего, придется провести ночь в Меммингене, полет, по неподтвержденной информации, продолжится в четверг на том же самолете и с теми же пилотами.