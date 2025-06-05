DPA: в Германии из-за турбулентности пострадали семь пассажиров самолета

Газета Bild отмечает, что самолет попал в сильную грозу над Баварией в среду вечером. По словам очевидцев, некоторых пассажиров подбросило к потолку салона. После аварийной посадки пассажиры были вынуждены оставаться в самолете в течение нескольких часов. Путешественникам, как отмечает издание, скорее всего, придется провести ночь в Меммингене, полет, по неподтвержденной информации, продолжится в четверг на том же самолете и с теми же пилотами.