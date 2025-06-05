Авария нарушила электроснабжение 20 улиц в Краснодаре

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “РИП-412” и 20 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.
Уточняется, что без света остались жители 20 улиц: 1 Мая, Архитекторов, Благодатная, Инициативная, Рассветная, бульвар Строителей, Тенистая, Тружеников, Есенина, Чайковского, Московская, Агрохимическая, Ангарский проезд, Прокофьева, Московская, Российская, Суздальская, Шаляпина, Дружная, Гомельская.
Работает аварийная бригада.