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Авария нарушила электроснабжение 20 улиц в Краснодаре

КРАСНОДАР, 5 июня. /ТАСС/. Отключение электроэнергии произошло в Прикубанском округе Краснодара из-за повреждения на линии. Перебои возникли у жителей 20 улиц, сообщается в телеграм-канале ЕДДС города.

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Источник: Reuters

«Произошло аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе. Причина отключения — повреждение на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “РИП-412” и 20 трансформаторных подстанций», — говорится в сообщении.

Уточняется, что без света остались жители 20 улиц: 1 Мая, Архитекторов, Благодатная, Инициативная, Рассветная, бульвар Строителей, Тенистая, Тружеников, Есенина, Чайковского, Московская, Агрохимическая, Ангарский проезд, Прокофьева, Московская, Российская, Суздальская, Шаляпина, Дружная, Гомельская.

Работает аварийная бригада.