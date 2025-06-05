По словам председателя комиссии ОП по вопросам суверенитета, украинское руководство продолжает диверсионную деятельность против российской гражданской инфраструктуры. Такие действия, по его мнению, направлены на срыв возможных мирных переговоров по урегулированию конфликта. Он также утверждает, что руководство Украины действует по указанию «хозяев-глобалистов».