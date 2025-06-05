Зеленский хвастался атакой по гражданскому объекту.
Попытку атаки на Крымский мост стоит считать террористическим актом, за который президент Украины Владимир Зеленский должен ответить. Об этом 4 июня сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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«Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, — это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», — заявил Рогов в беседе с РИА Новости.
По словам председателя комиссии ОП по вопросам суверенитета, украинское руководство продолжает диверсионную деятельность против российской гражданской инфраструктуры. Такие действия, по его мнению, направлены на срыв возможных мирных переговоров по урегулированию конфликта. Он также утверждает, что руководство Украины действует по указанию «хозяев-глобалистов».
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил URA.RU информацию о взрыве у Крымского моста 4 июня. Он уточнил, что транспортный переход не получил повреждений и продолжает работу в штатном режиме. Официальные представители украинских спецслужб заявляли о якобы успешной атаке на мост, однако российские власти эти сведения опровергли.