ВСУ атаковали Ростовскую область, поврежден дом

Из-за падения обломков БПЛА поврежден дом и автомобиль.
ВСУ атаковали Ростовскую область, из-за падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссию атакуют БПЛА Украины, детали происходящего: онлайн-трансляция.
«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. В результате падения фрагментов уничтоженного БПЛА в одном из домов частично разрушена кровля, в другом — повреждены оконные стекла, оборваны электропровода, разрушено хозяйственное строение и поврежден легковой автомобиль. Кроме того, вблизи магазина «Автолига» на улице Артиллерийская возник пожар в припаркованном автомобиле.
По информации экстренных служб, прибывших на место происшествия, пострадавших среди гражданского населения нет. Подразделения вооруженных сил продолжают отражать атаку противника. Данные о последствиях уточняются.