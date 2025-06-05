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ВСУ атаковали Ростовскую область, поврежден дом

ВСУ атаковали Ростовскую область, из-за падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Из-за падения обломков БПЛА поврежден дом и автомобиль.

ВСУ атаковали Ростовскую область, из-за падения обломков БПЛА был поврежден жилой дом. Об этом сообщает врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

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«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях», — пишет Слюсарь в своем telegram-канале. В результате падения фрагментов уничтоженного БПЛА в одном из домов частично разрушена кровля, в другом — повреждены оконные стекла, оборваны электропровода, разрушено хозяйственное строение и поврежден легковой автомобиль. Кроме того, вблизи магазина «Автолига» на улице Артиллерийская возник пожар в припаркованном автомобиле.

По информации экстренных служб, прибывших на место происшествия, пострадавших среди гражданского населения нет. Подразделения вооруженных сил продолжают отражать атаку противника. Данные о последствиях уточняются.