WSJ: США перенаправили на свои нужды, обещанные Киеву компоненты для ракет

Ракеты отправили в войска.
США отправили компоненты для ракет, которые используются в борьбе с беспилотниками, своим подразделениям на Ближний Восток. Ранее эти средства обещали поставить на Украину. Об этом сообщают источники в Пентагоне.
«Администрация Трампа перенаправляет компоненты для борьбы с беспилотниками, предназначенные для Украины, американским войскам на Ближнем Востоке. Пентагон расхваливал эффективность ракет для уничтожения БПЛА», — передает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.
Украина применяла американские ракеты класса «земля-воздух» с лазерным наведением для защиты от российских беспилотников. Важнейшим компонентом ракет является «бесконтактный взрыватель», который детонирует взрывчатку, когда приближается БПЛА, отмечает издание.
Ранее страны НАТО планировали включить военную помощь Украине в свои оборонные расходы. Они выступают за продолжения украинского конфликта.