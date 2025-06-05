Два дома и машину повредило обломками сбитых БПЛА в Ростовской области

«Из-за падения обломков БПЛА в хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль», — написал Слюсарь в своём Telegram-канале.
Атака БПЛА на Ростовскую область. Видео © Telegram / SHOT.
Кроме этого от падения обломков загорелся легковой автомобиль, который стоял у магазина на улице Артиллерийская. По предварительным данным, из людей никто не пострадал.
Отметим, что в эти же часы продолжается атака ВСУ на Запорожскую область. В Мелитополе 76-летняя женщина получила осколочные ранения лица, ей оказали медпомощь в областной больнице.