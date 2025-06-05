Педофил из Азербайджана совращал российских детей онлайн

Онлайн-педофила выявили за границей.
Следственный комитет России раскрыл подробности уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, который дистанционно из Азербайджана растлевал российских детей с помощью угроз и шантажа. Как установили следователи, он действовал из-за рубежа, используя свою преступную тактику.
«Мужчина из Азербайджана познакомился с несовершеннолетней девочкой на сайте знакомств, после чего угрозами и шантажом заставил ее познакомить его с другими подростками. Попав в закрытую группу общения, он начал систематически домогаться детей, он вымогал у них интимные фото и видео угрозами убийства и шантажом», — пишут «Известия».
Благодаря современным криминалистическим технологиям российским правоохранителям удалось идентифицировать подозреваемого — им оказался Муслим Магомед оглы Керчиев. Фоноскопическая экспертиза подтвердила, что именно его голос звучит на записях в телефонах жертв. Потерпевшие сумели опознать мужчину.
Летом 2022 года Керчиев был объявлен в международный розыск. Суд уже вынес постановление о его заочном аресте, однако сам подозреваемый пока остается на территории Азербайджана.