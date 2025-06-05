Педофил из Азербайджана совращал российских детей онлайн

«Мужчина из Азербайджана познакомился с несовершеннолетней девочкой на сайте знакомств, после чего угрозами и шантажом заставил ее познакомить его с другими подростками. Попав в закрытую группу общения, он начал систематически домогаться детей, он вымогал у них интимные фото и видео угрозами убийства и шантажом», — пишут «Известия».