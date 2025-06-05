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Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

В Миллеровском районе повреждены строения на двух подворьях и атакованы автомобили в результате ударов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим наносит удары по Ростовской области в ночь на 5 июня. ВСУ атакуют Миллеровский район. Силы ПВО продолжают отражать удары, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

Он уведомил о повреждениях на земле. Так, в результате атаки пострадали жилые строения на подворьях в хуторе Сулин. Кроме того, разрушен сарай и разбит автомобиль. По данным врио губернатора, на место прибыли оперслужбы. О пострадавших информации не поступало.

«В хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина “Автолига” по ул. Артиллерийская», — рассказал Юрий Слюсарь.

Киев также нанес удары по Белгородской и Воронежской областям. Регионы подверглись атакам вечером 4 июня. Всего с 22:00 до 00:00 уничтожено 29 БПЛА над областями РФ.