Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Он уведомил о повреждениях на земле. Так, в результате атаки пострадали жилые строения на подворьях в хуторе Сулин. Кроме того, разрушен сарай и разбит автомобиль. По данным врио губернатора, на место прибыли оперслужбы. О пострадавших информации не поступало.