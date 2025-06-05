Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область

Киевский режим наносит удары по Ростовской области в ночь на 5 июня. ВСУ атакуют Миллеровский район. Силы ПВО продолжают отражать удары, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он уведомил о повреждениях на земле. Так, в результате атаки пострадали жилые строения на подворьях в хуторе Сулин. Кроме того, разрушен сарай и разбит автомобиль. По данным врио губернатора, на место прибыли оперслужбы. О пострадавших информации не поступало.
«В хуторе Сулин повреждения получили строения на двух подворьях по улице Дачная: в одном доме частично разрушена кровля, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, разрушен сарай, разбит автомобиль. Загорелась и легковая машина, припаркованная возле магазина “Автолига” по ул. Артиллерийская», — рассказал Юрий Слюсарь.
Киев также нанес удары по Белгородской и Воронежской областям. Регионы подверглись атакам вечером 4 июня. Всего с 22:00 до 00:00 уничтожено 29 БПЛА над областями РФ.