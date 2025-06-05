Мужчина в Краснодарском крае забил мать до смерти металлическим прутом

Мужчина в Краснодарском крае забил до смерти мать железным прутом и сдался в полицию. Об этом в среду, 4 июня, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла ночью 3 июня в доме в станице Ильинской Новопокровского района.
— Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть его матери (часть 4 статьи 111 УК России), — сказано в Telegram-канале ведомства.
По информации следователей, мужчина, будучи пьяным, поссорился с матерью из-за претензий с ее стороны по поводу его пристрастия к спиртному. Он несколько раз ударил женщину, а потом бил ее металлическим прутом по голове. Она скончалась от полученных травм.
Злоумышленник сам сообщил о произошедшем в полицию через некоторое время. Его задержали, он признал вину во время допроса.
В настоящее время решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
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