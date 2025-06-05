Мужчина в Краснодарском крае забил мать до смерти металлическим прутом

По информации следователей, мужчина, будучи пьяным, поссорился с матерью из-за претензий с ее стороны по поводу его пристрастия к спиртному. Он несколько раз ударил женщину, а потом бил ее металлическим прутом по голове. Она скончалась от полученных травм.