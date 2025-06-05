Пять девочек утонули, пытаясь спасти сестру

В Индии произошла трагедия — шесть двоюродных сестер в возрасте от 10 до 18 лет утонули в реке Джамна, сообщает издание Times of India.
По информации полиции, инцидент произошел 3 июня, когда одна из девочек, отдыхавших на берегу, зашла слишком глубоко в воду и попала в сильное течение.
Остальные сестры бросились на помощь, но тоже оказались в опасности. Спасатели обнаружили тела четырех девочек, еще две скончались позже в больнице.
Местные власти отметили, что место происшествия не было официально разрешено для купания. Семьям погибших пообещали материальную поддержку.
Ранее сообщалось, что женщина промыла нос водой из-под крана и умерла.