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Пять девочек утонули, пытаясь спасти сестру

В Индии произошла трагедия — шесть двоюродных сестер в возрасте от 10 до 18 лет утонули в реке Джамна, сообщает издание Times of India.

В Индии произошла трагедия — шесть двоюродных сестер в возрасте от 10 до 18 лет утонули в реке Джамна, сообщает издание Times of India.

По информации полиции, инцидент произошел 3 июня, когда одна из девочек, отдыхавших на берегу, зашла слишком глубоко в воду и попала в сильное течение.

Остальные сестры бросились на помощь, но тоже оказались в опасности. Спасатели обнаружили тела четырех девочек, еще две скончались позже в больнице.

Местные власти отметили, что место происшествия не было официально разрешено для купания. Семьям погибших пообещали материальную поддержку.

Ранее сообщалось, что женщина промыла нос водой из-под крана и умерла.