Балицкий: ВСУ атакуют объекты энергоснабжения Запорожской области

По словам Балицкого, в результате очередной атаки пострадала женщина 1948 года рождения, которая получила осколочные ранения. Осколки дрона разбили окна в одной из квартир Мелитополя. Он отметил, что пострадавшая доставлена в местную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, и угрозы для ее жизни нет.