Балицкий: ВСУ атакуют объекты энергоснабжения Запорожской области

В Запорожской области продолжается масштабная атака беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ, направленная на объекты энергоснабжения региона. Глава региона Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что более десяти дронов были успешно сбиты силами противовоздушной обороны.
Он подчеркнул, что сейчас силы ПВО активно отражают атаки, а оперативные службы работают над устранением последствий.
По словам Балицкого, в результате очередной атаки пострадала женщина 1948 года рождения, которая получила осколочные ранения. Осколки дрона разбили окна в одной из квартир Мелитополя. Он отметил, что пострадавшая доставлена в местную больницу, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь, и угрозы для ее жизни нет.
Глава региона призвал жителей проявлять бдительность и избегать нахождения возле окон, поскольку риск повторных ударов сохраняется. Он подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности и напомнил о необходимости быть внимательными к ситуации в регионе в условиях продолжающихся атак беспилотников.
Ранее Балицкий сообщил, что в настоящее время без электричества остаются электроснабжения остаётся часть Мелитополя. Помимо этого, без света остались населённые пункты Приморск и Энергодар, а также Акимовка.