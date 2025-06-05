В Тихом океане загорелось судно с тремя тысячами машин на борту

Грузовое судно Morning Midas загорелось в Тихом океане, на его борту находятся три тысячи машин, в том числе 800 электромобилей.
По данным агентства Bloomberg, которое ссылается на береговую охрану Соединённых Штатов на Аляске, инцидент случился неподалёку от острова Адак, входящего в группу Алеутских островов.
На борту судна также находились 22 моряка. Экипаж эвакуирован на торговое судно, которое находилось поблизости.
«Дым заметили на палубе судна. Экипаж приступил к тушению пожара, но пламя не удалось взять под контроль», — говорится в публикации.
Другие подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в Японском море произошёл пожар на судне «Айсберг», следовавшем из Приморья.