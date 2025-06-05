Трамп запретил миграцию в США для граждан 12 стран

В документе уточняется, что ограничения распространяются на все категории виз — как иммиграционных, так и неиммиграционных. Таким образом, граждане указанных государств не смогут въехать в США ни с целью постоянного проживания, ни по гостевым, деловым или туристическим визам. Решение вступает в силу немедленно и продлится до особого распоряжения американских властей.