Трамп запретил миграцию в США для граждан 12 стран

Трамп подписал указ 4 июня.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о полном запрете въезда в Соединенные Штаты граждан 12 государств, включая Афганистан, Чад, Конго, Экваториальную Гвинею, Гаити и Иран. Соответствующий документ опубликован 4 июня на официальном сайте Белого дома.
В тексте указа глава государства объяснил свое решение необходимостью защиты национальных интересов и обеспечения безопасности страны. «После учета внешней политики, национальной безопасности и целей Соединенных Штатов по борьбе с терроризмом я решил полностью запретить и ограничить въезд граждан следующих 12 стран: Афганистан, Бирма (Мьянма), Чад, Республика Конго, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Гаити, Иран, Ливия, Сомали, Судан и Йемен», — говорится в заявлении президента.
В документе уточняется, что ограничения распространяются на все категории виз — как иммиграционных, так и неиммиграционных. Таким образом, граждане указанных государств не смогут въехать в США ни с целью постоянного проживания, ни по гостевым, деловым или туристическим визам. Решение вступает в силу немедленно и продлится до особого распоряжения американских властей.