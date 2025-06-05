Bloomberg: в Тихом океане загорелось судно с 3 тысячами авто на борту

На борту находились 22 члена экипажа, которые предприняли попытки самостоятельно ликвидировать возгорание, однако справиться с огнем им не удалось. В результате этого Береговая охрана США организовала эвакуацию моряков на другое торговое судно, находившееся поблизости. Известно также, что данный корабль вышел из китайского порта 26 мая 2025 года.