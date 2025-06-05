В результате давки у стадиона в индийском Бангалоре погибли 11 человек

Число пострадавших продолжает уточняться — первоначально сообщалось о семи погибших, но затем цифра выросла до одиннадцати. По последним данным, несколько десятков человек получили травмы, часть из них находится в тяжёлом состоянии. Местные власти пока не дали официальных комментариев о точном количестве жертв.