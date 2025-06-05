Жителя ЕАО осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

«Как установил суд, 57-летний житель областного центра Д. в декабре 2024 года в вечернее время позвонил с сотового телефона диспетчеру ОГКУ “Центр ГОЧС и ПБ” по номеру 112 и сообщил ложные сведения о готовящимся взрыве на железнодорожном вокзале города Биробиджана, являющимся объектом социальной инфраструктуры. К проведению проверки полученной информации были привлечены сотрудники правоохранительных органов и различных служб Еврейской автономной области. Сведения о готовящемся взрыве не подтвердились, нормальная деятельность железнодорожного вокзала оказалась дезорганизована на 2 часа 20 минут», — говорится в сообщении.
Экстренным службам, принимавшим участие в проверке ложного сообщения, был причинен материальный ущерб на общую сумму более 16 тыс. рублей. Подсудимый вину признал полностью, заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Его вина также подтвердилась доказательствами, собранными по делу.
«Действия Д. квалифицированы по ч. 2 ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объектов социальной инфраструктуры. Обстоятельства, смягчающие наказание, — явка с повинной, полное признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Обстоятельство, отягчающее наказание, — совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. Наказание назначено в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года», — говорится в сообщении.
В течение испытательного срока осужденный не должен менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции и ежемесячно являться в данный орган на регистрацию. Также он обязан компенсировать причиненный материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил.