Жителя ЕАО осудили за ложное сообщение о готовящемся взрыве

«Как установил суд, 57-летний житель областного центра Д. в декабре 2024 года в вечернее время позвонил с сотового телефона диспетчеру ОГКУ “Центр ГОЧС и ПБ” по номеру 112 и сообщил ложные сведения о готовящимся взрыве на железнодорожном вокзале города Биробиджана, являющимся объектом социальной инфраструктуры. К проведению проверки полученной информации были привлечены сотрудники правоохранительных органов и различных служб Еврейской автономной области. Сведения о готовящемся взрыве не подтвердились, нормальная деятельность железнодорожного вокзала оказалась дезорганизована на 2 часа 20 минут», — говорится в сообщении.