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Ким Чен Ын пообещал продолжить поддерживать Россию в конфликте с Украиной

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу подтвердил, что Северная Корея продолжит оказывать поддержку Москве в международных вопросах, включая ситуацию на Украине. Об этом 5 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын будет поддерживать Россию.

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын на встрече с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу подтвердил, что Северная Корея продолжит оказывать поддержку Москве в международных вопросах, включая ситуацию на Украине. Об этом 5 июня сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины», — информирует ЦТАК. Лидер КНДР также выразил уверенность в успехе России.

В ходе переговоров стороны обсудили международную обстановку и ситуацию на Украине. По информации ЦТАК, позиции Москвы и Пхеньяна по ключевым вопросам полностью совпадают. Ким Чен Ын пожелал российскому народу победы, процветания и счастья.

Сергей Шойгу передал Ким Чен Ыну благодарность от руководства России за участие корейских представителей в боевых действиях за Курскую область в годы Великой Отечественной войны. Лидер КНДР выразил признательность за эту оценку и подчеркнул историческую значимость сотрудничества двух стран.