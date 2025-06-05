Ким Чен Ын пообещал продолжить поддерживать Россию в конфликте с Украиной

«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины», — информирует ЦТАК. Лидер КНДР также выразил уверенность в успехе России.