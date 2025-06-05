Фигурант дела экс-губернатора Курской области скрылся на СВО

«Воловиков уведомлялся о необходимости явки к следователю для производства следственных действий с его участием, однако данное требование он нарушил, самостоятельно убыв с территории области, в связи с чем был объявлен в розыск. Местонахождение обвиняемого установлено, он задержан, — говорится в документах. — [Он] дал подробные показания, активно сотрудничает со следствием, неоднократно уведомлял следователя о предстоящем заключении контракта».
В материалах дела также сказано, что решением Арбитражного суда Курской области управляемая Воловиковым ранее подрядная строительная компания была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. В этой связи, указано в материалах дела, он лишен возможности защищать имущественные интересы, так как находится в одном из следственных изоляторов Москвы, куда его этапировали из воинского подразделения, принимающего участие в спецоперации. Однако изначально Воловикову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предусматривающая в том числе нарушенный им запрет на выезд за пределы Курской области без разрешения следователя. Вместе с тем Воловиков настаивает на своей непричастности к инкриминируемым ему следствием преступлениям.
Кто еще арестован
По делу о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) арестованы ранее экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов. В рамках предварительного следствия был также этапирован в Москву Игорь Грабин — бывший помощник экс-главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина, им обоим вменили растрату и продлили сроки ареста. В столичном СИЗО по обвинению в растрате содержится экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев.
Кроме того, в Курске в СИЗО отправлена экс-подчиненная Лукина Снежана Мартьянова, которая, как считают следователи, получила с соучастниками бюджетные средства и не выполнила строительные работы. В Курске также содержится под стражей глава строительной компании ООО «СИЭМИ» Виталий Синьговский, которому предъявлено обвинение в хищении не менее 51,6 млн рублей, выделенных на возведение фортификационных сооружений в регионе. Совершение преступления ему вменяется в составе группы по предварительному сговору с иными лицами (из числа лиц, выполняющих управленческие функции в АО «Корпорация развития Курской области»).
По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий и растраты составил более 1 млрд рублей, которые выделили АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений в приграничье. Предварительно установлено, что два уже бывших чиновника Смирнов и Дедов руководили участниками организованной группы и вместе с руководством корпорации организовали хищение денег. Всем фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.