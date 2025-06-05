Фигурант дела экс-губернатора Курской области скрылся на СВО

В материалах дела также сказано, что решением Арбитражного суда Курской области управляемая Воловиковым ранее подрядная строительная компания была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. В этой связи, указано в материалах дела, он лишен возможности защищать имущественные интересы, так как находится в одном из следственных изоляторов Москвы, куда его этапировали из воинского подразделения, принимающего участие в спецоперации. Однако изначально Воловикову была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, предусматривающая в том числе нарушенный им запрет на выезд за пределы Курской области без разрешения следователя. Вместе с тем Воловиков настаивает на своей непричастности к инкриминируемым ему следствием преступлениям.