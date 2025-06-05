Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 80 тыс. га

«За прошедшие сутки в лесном фонде республики новых возгораний не обнаружено. Ликвидирован один очаг в Еравнинском районе. На утро 5 июня действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 80 840 га», — говорится в сообщении.
По данным агентства, один пожар в Еравнинском районе локализован на площади 11 310 га. Угрозы для населенных пунктов нет. К ликвидации возгораний привлечены 454 человека, в том числе специалисты из других регионов и федерального резерва авиалесоохраны. Используется 72 единицы лесопожарной техники.
На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС.