Площадь лесных пожаров в Бурятии выросла до 80 тыс. га

По данным агентства, один пожар в Еравнинском районе локализован на площади 11 310 га. Угрозы для населенных пунктов нет. К ликвидации возгораний привлечены 454 человека, в том числе специалисты из других регионов и федерального резерва авиалесоохраны. Используется 72 единицы лесопожарной техники.