На Камчатке погиб человек при обрушении породы на руднике

Рабочий погиб из-за обрушения породы на руднике Бараньевский в Камчатском крае. Это золотодобывающий рудник. Происшествие случилось в 04.30 по местному времени, что соответствует 19.30 московского времени в среду 4 июня, информировал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.
«Произошло обрушение породы. Погиб один человек. Горноспасатели ВГСЧ осуществили спасательную операцию по эвакуации тела», — написал министр в социальной сети Вконтакте.
Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, добавив, что рудник работает в штатном режиме.
В то же время СУ СК России по Камчатскому краю проинформировали, что по факту гибели человека организована процессуальная проверка.
«В результате бокового вывала получил травмы не совместимые с жизнью 40-летний проходчик золоторудного предприятия», — сказано в релизе.
Накануне из-за проблем с вентиляцией из воркутинской шахты эвакуировали 115 рабочих.