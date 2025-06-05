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На Камчатке погиб человек при обрушении породы на руднике

40-летний шахтер погиб в золотодобывающей шахте.

Источник: Комсомольская правда

Рабочий погиб из-за обрушения породы на руднике Бараньевский в Камчатском крае. Это золотодобывающий рудник. Происшествие случилось в 04.30 по местному времени, что соответствует 19.30 московского времени в среду 4 июня, информировал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

«Произошло обрушение породы. Погиб один человек. Горноспасатели ВГСЧ осуществили спасательную операцию по эвакуации тела», — написал министр в социальной сети Вконтакте.

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю, добавив, что рудник работает в штатном режиме.

В то же время СУ СК России по Камчатскому краю проинформировали, что по факту гибели человека организована процессуальная проверка.

«В результате бокового вывала получил травмы не совместимые с жизнью 40-летний проходчик золоторудного предприятия», — сказано в релизе.

Накануне из-за проблем с вентиляцией из воркутинской шахты эвакуировали 115 рабочих.