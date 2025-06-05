На Камчатке погиб человек при обрушении породы на руднике

Рабочий погиб из-за обрушения породы на руднике Бараньевский в Камчатском крае. Это золотодобывающий рудник. Происшествие случилось в 04.30 по местному времени, что соответствует 19.30 московского времени в среду 4 июня, информировал министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.