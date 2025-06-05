На горящем в Тихом океане судне находятся около трех тысяч автомобилей

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Около 3 тысяч автомобилей, в том числе сотни электрокаров, находятся на горящем в Тихом океане грузовом судне Morning Midas, огонь пока не удалось взять под контроль, однако все находившееся на его борту люди были эвакуированы, передает агентство Блумберг со ссылкой на управляющую судном международную компанию Zodiac Maritime.