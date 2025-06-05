На горящем в Тихом океане судне находятся около трех тысяч автомобилей

Ранее подразделение Береговой охраны США на Аляске сообщило, что пожар произошел на грузовом судне Morning Midas, находящемся примерно в 555 километрах от острова Адак, входящего в группу Алеутских островов. В тот момент на борту находились 22 человека, о пострадавших среди них не сообщалось.
«Судно, перевозившее около 3000 автомобилей в Мексику, было брошено посреди Тихого океана», — говорится в сообщении агентства.
Как сообщили в Zodiac Maritime, на борту находятся около 800 электромобилей. В компании также добавили, что экипаж начал тушить пожар, но им не удалось взять его под контроль.
«Береговая охрана США эвакуировала всех 22 члена экипажа, переместив их на соседнее торговое судно», — сообщает Блумберг.
О причинах возгорания не сообщается.
По данным портала отслеживания судов Marine Traffic, грузовое судно Morning Midas служит для перевозки транспортных средств. Под флагом Либерии оно вышло 26 мая из городского округа Яньтай провинции Шаньдун в Китае и по плану должно было прибыть в мексиканский Ласаро-Карденас 15 июня.