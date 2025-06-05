В Кельне обезвредили три авиабомбы времен Второй мировой войны

В немецком городе Кельн завершилась операция по обезвреживанию трех авиабомб времен Второй мировой войны, в результате которой почти 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. По информации радиостанции WDR, сейчас люди начинают возвращаться в свои жилища после успешного завершения работ.