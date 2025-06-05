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В Кельне обезвредили три авиабомбы времен Второй мировой войны

В ходе операции были закрыты три моста через реку Рейн, что привело к остановке железнодорожного и автомобильного движения.

Источник: Аргументы и факты

В немецком городе Кельн завершилась операция по обезвреживанию трех авиабомб времен Второй мировой войны, в результате которой почти 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. По информации радиостанции WDR, сейчас люди начинают возвращаться в свои жилища после успешного завершения работ.

В сообщении отмечается, что процесс обезвреживания затянулся дольше запланированного срока. Это связано с возникшими трудностями при эвакуации, которая стала самой масштабной со времен окончания Второй мировой войны. Власти приложили значительные усилия для безопасного проведения операции.

В ходе операции были закрыты три моста через реку Рейн, что привело к остановке железнодорожного и автомобильного движения в регионе. Позже стало известно, что движение на городском вокзале Кельна было полностью восстановлено, и транспортные связи вернулись к нормальному режиму.

Ранее власти города Кельн начали эвакуацию 20 тысяч жителей из-за обнаружения трех мощных американских бомб Второй мировой войны. По данным местных властей, во время войны на город было сброшено 1,5 млн бомб, 20% из них так и не разорвались.