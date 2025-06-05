Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Следкома поручил завести дело после осквернения Мемориала Славы в Братске

В сети распространяется видео, на котором школьники прыгают на металлической звезде «Вечного огня».

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после осквернения Мемориала Славы в Братске. Напомним, в сети распространяется видео, на котором школьники прыгают на металлической звезде «Вечного огня». Личности большинства подростков были установлены, с ними проведут профилактические беседы.

— В СУ СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание завести уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — сообщает информационный центр СК России.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В это время мэр города Александр Дубровин поручил усилить работу с молодежью — будут проведены классные часы, где школьникам напомнят о цене Победы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сети появилась недостоверная информация якобы от имени губернатора Иркутской области.