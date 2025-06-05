Глава Следкома поручил завести дело после осквернения Мемориала Славы в Братске

— В СУ СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание завести уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — сообщает информационный центр СК России.