Глава Следкома поручил завести дело после осквернения Мемориала Славы в Братске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после осквернения Мемориала Славы в Братске. Напомним, в сети распространяется видео, на котором школьники прыгают на металлической звезде «Вечного огня». Личности большинства подростков были установлены, с ними проведут профилактические беседы.
— В СУ СК России по Иркутской области организована процессуальная проверка. Бастрыкин дал указание завести уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах, — сообщает информационный центр СК России.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. В это время мэр города Александр Дубровин поручил усилить работу с молодежью — будут проведены классные часы, где школьникам напомнят о цене Победы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в сети появилась недостоверная информация якобы от имени губернатора Иркутской области.