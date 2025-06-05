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Прекращены поиски рыбака, пропавшего на Амуре возле Хабаровска

Мужчина исчез на прошлой неделе во время рыбалки на острове Большой Уссурийский.

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Источник: МЧС РФ

В Хабаровске завершены поиски рыбака, пропавшего на реке Амур. Обнаружить мужчину не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Напомним. 58-летний мужчина исчез на прошлой неделе во время рыбалки на острове Большой Уссурийский. Операция по его поиску началась 1 июня. Спасатели и волонтёры обследовали акваторию реки, обнаружив лодку рыбака с работающим мотором, но самого пропавшего найти не удалось.

Для поисков привлекли сотрудников МЧС России с катером. За сутки три спасателя проверили оба берега и водную поверхность от острова до Амурского моста, уделяя внимание местам с заломами и завалами, где могли быть следы.

Несмотря на тщательный осмотр акватории, найти рыбака не удалось. Полиция приняла решение прекратить операцию.