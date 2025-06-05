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Semafor: в США рассмотрят идею об освобождении от санкций стран, помогающих ВСУ

В США сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) предложил освободить от санкций государства, которые оказывают военную помощь Украине. Об этом говорится в законопроекте.

В сенате подготовили законопроект.

В США сенатор Линдси Грэм (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) предложил освободить от санкций государства, которые оказывают военную помощь Украине. Об этом говорится в законопроекте.

«Почему бы нам не добавить послабления для стран, которые оказывают военную или экономическую помощь Украине», — заявил сенатор изданию Semafor. Законодатель обсудил предложение с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.