Semafor: в США рассмотрят идею об освобождении от санкций стран, помогающих ВСУ

Ранее Трамп обратился к сенаторам-республиканцам с просьбой пока не выносить на голосование законопроект о расширении санкций против России, включая введение рестрикций в отношении третьих стран. Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Сенат в апреле двухпартийной группой законодателей. Документ предусматривает введение так называемых вторичных санкций против торговых партнеров России, а также установление импортных пошлин в размере 500% на товары из стран, закупающих у РФ нефть, газ, уран и другие ресурсы.